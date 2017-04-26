Официальные курсы ЦБ РФ с 26 апреля - 55,8453 руб./$1 и 60,7932 руб./EUR1

26.04.2017 05:41:30 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 55,8453 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,42%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 60,7932 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,09%.



(Интерфакс).