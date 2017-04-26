Доброе утро, Камчатка!

26.04.2017 05:30:29 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 26 апреля 2017 года. По старому стилю — 13 апреля.

Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303).

Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).

Прмц. Марфы Тестовой (1941).

По мусульманскому календарю — 30 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 30 нисана 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Всемирный день интеллектуальной собственности.

Международный день секретаря.

День нотариата в России.

День пограничника Армении.

26 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1658  Указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.

1792  День рождения революционного гимна «Марсельеза».

1966  Произошло землетрясение в Ташкенте.

1986  Произошла авария на Чернобыльской АЭС.

1991  Принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».

1997  В России учрежден орден «За милосердие и исцеление».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

121  Марк Аврелий, римский император (161-180), философ.  

1573  Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.  

1765  Эмма Гамильтон, возлюбленная британского адмирала Нельсона.  

1829  Григорий Данилевский, русский писатель и публицист.  

1879  Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.  

1886  Габдулла Тукай, татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.  

1889  Людвиг Витгенштейн, австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.

1897  Ольга Чехова, немецкая актриса.  

1918  Арутюн Акопян, советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР.  

1939  Владислав Дворжецкий, советский актер театра и кино.  

1942  Святослав Бэлза, российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, народный артист России.  

1972  Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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