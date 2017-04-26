Доброе утро, Камчатка!

26.04.2017 05:30:29 (GMT+12)

Сегодня среда, 26 апреля 2017 года. По старому стилю — 13 апреля.



Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303).



Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).



Прмц. Марфы Тестовой (1941).



По мусульманскому календарю — 30 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 30 нисана 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.



Всемирный день интеллектуальной собственности.



Международный день секретаря.



День нотариата в России.



День пограничника Армении.



26 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1658 Указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.



1792 День рождения революционного гимна «Марсельеза».



1966 Произошло землетрясение в Ташкенте.



1986 Произошла авария на Чернобыльской АЭС.



1991 Принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».



1997 В России учрежден орден «За милосердие и исцеление».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



121 Марк Аврелий, римский император (161-180), философ.



1573 Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.



1765 Эмма Гамильтон, возлюбленная британского адмирала Нельсона.



1829 Григорий Данилевский, русский писатель и публицист.



1879 Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.



1886 Габдулла Тукай, татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.



1889 Людвиг Витгенштейн, австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.



1897 Ольга Чехова, немецкая актриса.



1918 Арутюн Акопян, советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР.



1939 Владислав Дворжецкий, советский актер театра и кино.



1942 Святослав Бэлза, российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, народный артист России.



1972 Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



