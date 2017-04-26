Доброе утро, Камчатка!

26.04.2017 05:30:29 (GMT+12)
Сегодня среда, 26 апреля 2017 года. По старому стилю — 13 апреля.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303).
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).
Прмц. Марфы Тестовой (1941).
По мусульманскому календарю — 30 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 30 нисана 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Всемирный день интеллектуальной собственности.
Международный день секретаря.
День нотариата в России.
День пограничника Армении.
26 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1658 Указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.
1792 День рождения революционного гимна «Марсельеза».
1966 Произошло землетрясение в Ташкенте.
1986 Произошла авария на Чернобыльской АЭС.
1991 Принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».
1997 В России учрежден орден «За милосердие и исцеление».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
121 Марк Аврелий, римский император (161-180), философ.
1573 Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.
1765 Эмма Гамильтон, возлюбленная британского адмирала Нельсона.
1829 Григорий Данилевский, русский писатель и публицист.
1879 Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.
1886 Габдулла Тукай, татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.
1889 Людвиг Витгенштейн, австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.
1897 Ольга Чехова, немецкая актриса.
1918 Арутюн Акопян, советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР.
1939 Владислав Дворжецкий, советский актер театра и кино.
1942 Святослав Бэлза, российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, народный артист России.
1972 Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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