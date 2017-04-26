Камчатский метеокомментарий, 26 апреля (116/249)

26.04.2017 05:26:42 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было, -1°C, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 742 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.
Предварительный прогноз:
Утро: -1°С, малооблачно.
День: +6°С, малооблачно.
Вечер: +7°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 18 часов — МАЛАЯ (!!), ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 14’47’’ (+4”).
Луна: 0%, растущая.
В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 26 апреля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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