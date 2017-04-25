Камчатский гороскоп, 26 апреля

25.04.2017 21:48:44 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Среда — спокойный день. Отсутствие динамики может огорчить деятельных натур, привести к временному затишью, снижению общительности и результативности, но в целом будет скорее благоприятным фактором. Можно мирно закрыть сложную страницу жизни, с кем-то или чем-то попрощаться. О будущем, в том числе, о его материальном аспекте, лучше думать лишь в общих чертах. По возможности, стоит отдохнуть или снизить нагрузки, вместо трудоемких и неоднозначных начинаний заняться простыми знакомыми делами. Не стоит злоупотреблять диетами и прибегать к голоданию, сегодня уместнее умеренное питание с большим количеством чистой воды или свежих соков.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Тундровая.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Заварицкого, Геологиечской, Владивостокской, Индустриальной, Кулешова, районов Центр, Северо-Восток, 10 км, 11 (в краевом центре),

улицы Пушкина (в Елизове), поселка Крутобереговский, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.