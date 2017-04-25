Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 26 апреля 2017 года

25.04.2017 21:48:01 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 26 апреля 2017 года

КОМУ ЛЫЖНЯ ПО СИЛАМ. Почему на Мутновском марафоне не стали рисковать?

С КЕМ НА ГЕКТАРЕ. Против чего протестуют камчатские дачники?

КАК СТАТЬ АЙБОЛИТОМ. Поможет ли чтение владельцам домашних питомцев?

ЗАЧЕМ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛУДКА. Далеко ли шагнула медицина на Камчатке в области онкологии?

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЫПУСКНИКИ. Что ждёт в жизни после школы?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 26 апреля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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