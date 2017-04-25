Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 26 апреля 2017 года

25.04.2017 21:48:01 (GMT+12)

КОМУ ЛЫЖНЯ ПО СИЛАМ. Почему на Мутновском марафоне не стали рисковать?



С КЕМ НА ГЕКТАРЕ. Против чего протестуют камчатские дачники?



КАК СТАТЬ АЙБОЛИТОМ. Поможет ли чтение владельцам домашних питомцев?



ЗАЧЕМ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛУДКА. Далеко ли шагнула медицина на Камчатке в области онкологии?



О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЫПУСКНИКИ. Что ждёт в жизни после школы?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 26 апреля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru







