«Библионочь» в Елизово

25.04.2017 21:37:33 (GMT+12)

– Идею проведения мероприятия в экологическом стиле нам навеяли Год Экологии и Год особо охраняемых природных территорий, – сообщила директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Елена Баташёва.

Читальные залы и коридоры главного книжного дома города на несколько часов превратились в тематические экостанции, на которых посетители любого возраста могли найти себе занятие по душе.



Школьники участвовали в тематических квестах, лотереях и розыгрышах – тему краеведения организаторы поставили во главу угла. В фотозоне фигуры камчатских краснокнижных – камчатский лосось и кречет – приглашали сделать снимок на память. На handmade-станциях мастера декоративного творчества обучали желающих мастерить японские сумки из платков, карандашницы в стиле декупаж и поделки из пластиковых бутылок, декорировать шторы и т.д. Тема экологии неразрывно связана с темой здоровья – узнать о пользе камчатских трав и попробовать чайные сбор на вкус предлагали в импровизированном фитобаре. Также работали книжные экспозиции и выставки.



Пока большая часть посетителей «Библионочи» путешествовала от станции к станции по главных залам библиотеки, в литературной гостиной прошла дискуссия «Природный парк «Голубые озёра»: настоящее и будущее». Участники разговора обсуждали возможные варианты обустройства природного парка в туристических целях. Говорили о маркировке троп, установке знаков и указателей, обустройстве мест и стоянок сезонного пребывания, по итогам обсуждения участники разговора подготовят предложения в письменном виде и направят в районную Администрацию для принятия дальнейших мер.



В рамках «Библионочи» легенда камчатской бардовской песни Сергей Косыгин провёл творческую встречу в литературной гостиной. А в кинозале прошла презентация художественного фильма «Океан». Снял фильм камчатский школьник, 17-летний Михаил Пешков. В сентябре прошлого года режиссер собрал съемочную группу и приступил к созданию фильма.



После кинопоказа съемочная группа рассказала елизовчанам о процессе создания фильма и ответила на вопросы.



Добавим, впервые «Библионочь» в Елизово прошла в 2015 году. Тогда акция вызвала большой интерес у елизовчан разных возрастов – от младших школьников до пенсионеров. В этом году Центральная библиотека г. Елизово приняла более пятисот гостей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.