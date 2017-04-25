День открытых дверей в муниципальном приюте: десять животных обрели дом

25.04.2017 21:37:32 (GMT+12)

23 апреля в муниципальном приюте для бездомных животных прошёл День открытых дверей.



– День открытых дверей мы провели в третий раз. Он оказался наиболее продуктивным – десять животных обрели новых хозяев, – комментирует заведующая приютом Елена Князева. – Шесть щенят и четыре взрослые собаки взяли в этот день в семью. Кроме того, наши обитатели, которым не посчастливилось найти хозяина в это воскресенье, встретили друзей. Елизовчане и жители краевой столицы во время акции гуляли с нашими собаками. Также мы подробно рассказали камчатцам, как содержатся животные в приюте, ответили на все вопросы. Следующую акцию мы планируем провести 21 мая.



Всего же 23 апреля на акции первого на Камчатке муниципального приюта для безнадзорных животных побывало порядка ста человек.



Мероприятие было организовано Елизовским районным зоопарком совместно с обществом помощи животным «Доброе сердце», Центром по спасению и реабилитации безнадзорных животных «Второй шанс» и Камчатским приютом для животных «Остров надежды» г. Вилючинск.



Добавим, в настоящее время в муниципальном приюте проживают 109 питомцев. Учреждение работает менее года, за это время дом обрели более 450 животных. По итогам четырёх с половиной месяцев работы в 2017 году в семью взяли уже 207 четвероногих.



Познакомиться с питомцами приюта, а также проконсультироваться со специалистами по вопросам содержания и ухода также можно в любой день со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Елизово, ул. Мурманская, 19. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон приюта: 34-72-34. Посетителям, решившим забрать собаку домой, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.



Напомним, у муниципального приюта есть свой сайт - www.камчатский-ковчег.рф.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.