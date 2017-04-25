В администрации Елизовского муниципального района состоится разъяснительная беседа с населением

25.04.2017 21:37:31 (GMT+12)

26 апреля в здании администрации Елизовского муниципального района состоится разъяснительная беседа с населением по вопросу перспективы окончания строительства моста через реку Половинка. Начало в 18.30. Вход свободный.



Также в повестке – вопросы благоустройства береговой территории и гидротехнических сооружений на ней. Встреча пройдёт по инициативе Администрации Елизовского городского поселения. Участие в разговоре с жителями города Елизово и Елизовского района примут представители администраций города и района, а также специалисты Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.



Напомним, реконструкция мостового перехода через реку Половинка была начата в октябре 2014 года. В связи с банкротством подрядчика в 2015 году заказчик работ был вынужден расторгнуть первый контракт и провести повторные конкурсные процедуры, что, в свою очередь, отразилось на сроках реализации проекта. К настоящему времени на стройплощадке выполнены работы по переносу инженерных коммуникаций, монтажу двух пешеходных пролётов, демонтажу аварийной конструкции прежнего перехода. Подрядчиком возведены бетонные опоры нового моста.



Общая протяженность участка реконструкции, включая подъездные пути по ул. Завойко, составляет 430 метров. По контракту, на проезде и мостовом переходе обустроят четырёхполосную проезжую часть шириной 18 метров и пешеходные зоны, смонтируют линию наружного освещения. Предусмотрено благоустройство набережной. Новый мост запроектирован длиной 48,2 м.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.