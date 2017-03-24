Из прогноза МЧС по Камчатскому краю на май 2017 года

25.04.2017 21:31:47 (GMT+12)

Метеорологическая обстановка:

В мае 2017 года количество осадков ожидается в пределах среднемноголетних значений. Среднемесячная температура воздуха по северным территориям полуострова ожидается в пределах от -5 до +5°С, по южным территориям полуострова – в пределах от -2 до +6°С.



Гидрологическая обстановка:

В мае 2017 года продолжатся процессы разрушения ледового покрова на реках края. На реках южных районов полуострова продолжится вскрытие рек ото льда, в северных районах уменьшение ледового покрова. Опасных явлений, способных привести к ЧС, не прогнозируется.



Согласно гидрологического бюллетеня №1 «Прогнозы и консультации сроков вскрытия рек Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 24.03.2017 г. и уточнению от 01.04.2017 г.:



Очищение от ледяного покрова реки Пенжина в районе села Каменское ожидается в сроки близкие к норме:

р. Пенжина, в районе с. Каменское 23-27.05.



Согласно гидрологического бюллетеня №2 «Предполагаемый характер половодья на реках Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 18.04.2017 г.



В бассейнах рек Камчатского края наибольшее снегонакопление отмечалось в марте-начале апреля. По данным стационарных пунктов наблюдения на 10 апреля (Приложение) запас воды в снеге в большинстве районов края составил: 48-97% от среднемноголетних значений, за исключением Усть-Камчатского, Соболевского районов, юга Мильковского района и отдельных пунктов Елизовского района, где они составили 104-175%.



Проведя анализ максимальных снегозапасов за зиму 2016-2017 г.г., результатов транспортно-линейной снегосъемки вдоль автодороги «Елизово - Мильково - Агинский рудник», в бассейне р. Паратунка, результатов аэровизуального обследования верховьев рек Авача, Плотникова и Б. Воровской половодье на реках южной половины края ожидается:

– повышенной водности на реках Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского и Елизовского районов;

– в пределах нормы на реках Быстринского, Пенжинского, Карагинского и Олюторского районов.



В период прохождения максимальных уровней половодья с вероятностью 60-70% ожидается достижение неблагоприятных отметок на реке Камчатка, Б. Воровская, Амчигача, Б. Быстрая в районе с. Малки и Плотникова. Вероятность достижения уровнями воды опасных критериев – 50%.



В период прохождения максимальных уровней половодья (май-июнь) обстановка на реках может измениться в случае выпадения сильных дождей или резком повышении температуры воздуха.



Изложенная в настоящей справке информация носит предварительный характер и будет уточнена в начале мая долгосрочными прогнозами в количественных характеристиках.



Лавинная опасность:

В мае 2017 года сохранится вероятность схода лавин, особенно по горным территориям Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в черте г. Петропавловска-Камчатского, на склонах вулканов: Вилючинский, Корякский, Авачинский, Козельский, Ааг, Арик, а также Ключевской группы вулканов. Непосредственной угрозы объектам жизнедеятельности нет.



Сейсмическая активность:

Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги в период по 10.2021 г.



Суммарная вероятность землетрясений M ≥ 7.7 в участках 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 13б, которые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, очень высока и может достигать 45.5 % в период времени XI 2016–X 2021 гг., что на 1.8 %, в пределах стандартного уклонения превышает аналогичную величину предыдущего прогноза 43.7 %, данного в III 2016 г. При этом вероятность возникновения в период времени XI 2016–X 2021 гг. в г. Петропавловск-Камчатский землетрясения силой 9 баллов равняется 13.2 %, а землетрясений силой 8 и 7 баллов – 32.3 %.



Среднесрочная оценка сейсмической опасности до 1 июля 2017 года.



Районы Камчатского залива, Камчатского пролива (включая район о. Беринга) и Кроноцкого полуострова. По комплексу сейсмологических данных вероятность сильного (М  7.0) землетрясения превышает многолетнее среднее значение в 8–12 раз.



Район юга Камчатки и Авачинского залива. По комплексу сейсмологических данных вероятность возникновения землетрясения с М  7.0 превышает многолетнее среднее значение в 8–11 раз.



Вулканическая активность:

В мае 2017 г. сохраняется опасность, связанная с возможными пепловыми и аэрозольными шлейфами для полётов по международным авиалиниям в районе вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Камбальный и по местным авиалиниям в районах вулканов: Кизимен, Карымский, Горелый, Плоский Толбачик, Жупановский. При неблагоприятных погодных условиях деятельность вулканов Карымский, Жупановский и Горелый могут оказать влияние на работу аэропорта г. Елизово.



Природные пожары:

В результате увеличения среднесуточных температур в мае повышается вероятность возникновения природных пожаров и загораний травы в южных и центральных районах Камчатского края. Основным источником будет являться неосторожное обращение с огнем лиц находящихся на отдыхе в загородной зоне, особенно в период майских праздников.