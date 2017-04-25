Юрий Трутнев: конфликт между обладателями дальневосточных гектаров и пользователями охотугодий будет урегулирован законодательно

25.04.2017 21:04:33 (GMT+12)

Конфликт, который может возникнуть между пользователями охотничьих угодий и обладателями дальневосточных гектаров, будет урегулирован на законодательном уровне. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ по итогам проведённых в крае совещаний.



«Этот конфликт будет урегулирован законодательно. Всегда есть приоритет экономических интересов страны. Охотугодья сегодня, как правило, измеряются тысячами, а сейчас и десятками тысяч гектаров. И если из этих тысяч гектаров какое-то количество возьмут для ведения сельского хозяйства, строительства домов, то страна точно выиграет. Ну а на это количество гектаров уменьшится количество охотугодий - ничего страшного от этого не произойдёт. Охотугодья не предоставляют право пользования землёй, они предоставляют право только на использование объектов животного мира, которые находятся на этой земле, поэтому эти два права путать не надо. Право на землю мы будем предоставлять в соответствии с интересами развития страны, ничего здесь конфликтного и страшного нет», - сказал Юрий Трутнев.



Он добавил, что соответствующие поправки в закон, согласно которым земли охотугодий будут открыты для предоставления заявителям, уже подготовлены и в ближайшее время будут рассмотрены в Государственной Думе РФ.



Ранее свои предложения по изменению границ территорий, закрытых для предоставления «дальневосточных» гектаров, в Минвостокразвития страны направляло Правительство Камчатского края. Многие инициативы региона в части пересмотра границ «закрытых» территорий уже учтены.



«Мы действительно обращались, и не единожды с этой проблемой, и приятно, что и Юрий Петрович, и Министерство по развитию Дальнего Востока эти вопросы поддержали, потому что для таких территорий как Камчатка это такой важный аспект. У нас очень большие территории сегодня отведены для нужд Министерства обороны, для нужд лесного фонда, охотничьих угодий. Конечно, здесь нужно найти тот вариант, чтобы людей не обидеть – тех, которые хотели бы получить гектар. Каждая встреча с ними как раз подтверждает правильность избранного пути. У людей большое желание сегодня брать эту землю, работать на ней, делать какой-то бизнес. Поэтому приятно, что эти решения сегодня практически приняты, надо подождать какое-то время. И важно, что люди, которые обратились, и у них желаемые участки выпали на эти территории, они согласны ждать сегодня, понимая, что законодательство изменится, и они смогут получить свои гектары», - отметил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



Напомним, за период реализации закона о дальневосточном гектаре уполномоченными органами Камчатского края принято 3482 заявки. В безвозмездное пользование гражданам предоставлены земельные участки общей площадью 764 гектара. Ещё 700 заявок одобрены, по ним идёт процедура постановки участков на кадастровый учёт либо заключения договоров.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.