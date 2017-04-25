Расширение режима ТОР на ещё четыре района Камчатки позволит реализовать инвестпроекты на общую сумму более 13 млрд рублей

25.04.2017 21:12:59 (GMT+12)

Расширение режима территории опережающего развития на ещё четыре муниципальных образования Камчатки позволит реализовать инвестиционные проекты на общую сумму более 13 млрд рублей. Об этом заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания по развитию ТОР, которое провёл на полуострове заместитель Председателя Правительства РФ — полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



Ранее предложения по расширению границ ТОР «Камчатка» подготовило Правительство края. Данная инициатива была поддержана полпредом и Минвостокразвития.



«Я признателен Юрию Петровичу за такую позицию, потому что у нас сегодня есть заявки ещё от четырёх районов — это Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский, где возможна реализация проектов на общую сумму более 13 млрд рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти территории стали работать в рамках территории опережающего развития «Камчатка». Сегодня мы пришли к выводу, что такая возможность есть», - сказал Владимир Илюхин.



По его словам, в случае расширения режима ТОР на указанные районы инвесторы готовы реализовать восемь крупных проектов в области горнодобывающего, рыбохозяйственного комплекса, а также ряде других отраслей. Это в том числе проекты по строительству рыбоперерабатывающих заводов, модернизации золотодобывающего предприятия, созданию туристической базы.



«Там, где будут возникать новые проекты, мы для них будем применять режим территории опережающего развития, расширять ТОР «Камчатка». У нас есть такая возможность. Задерживать не будем никого. То есть если есть желание работать, то территорию опережающего развития мы всегда расширим и создадим условия», - подчеркнул Юрий Трутнев.



Напомним, что Постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, расположенных в пределах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В настоящее время резидентами территории опережающего развития «Камчатка» являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13,5 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.