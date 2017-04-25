Перечень земель, открытых для предоставления в качестве «дальневосточного» гектара, будет расширен на Камчатке

25.04.2017 21:12:54 (GMT+12)

На Камчатке будет расширен перечень земель, открытых для предоставления гражданам в безвозмездное пользование в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре. Об этом было заявлено в ходе встречи заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева с камчатскими обладателями дальневосточных гектаров. Вместе с Губернатором региона Владимиром Илюхиным он узнал о планах по освоению выделенных участков и обсудил предстоящие нововведения в части предоставления гектаров и контроля за их использованием.



В ходе встречи было отмечено, что к началу реализации 3 этапа закона о дальневосточном гектаре процент земель, закрытых для предоставления на территории края, увеличился на 16%. Это произошло за счёт закрытия земель Минобороны, территорий, отнесённых к ведению Роснедр, а также охотничьих угодий. Юрий Трутнев сообщил, что в ближайшее время в федеральный закон будут внесены соответствующие поправки, благодаря которым ограниченные в использовании земли охотугодий будут открыты для предоставления заявителям. После вступления поправок в силу более 300 граждан, ранее заявлявшихся на данные территории в Камчатском крае, смогут получить свои гектары.



«Минобороны мы трогать не будем, а что касается охотугодий и Роснедра – там, вроде, все решения приняты, там надо просто, чтобы они уже в законе нашли отражение. Вы так и сделайте, вы людей предупредите. Возвращать им не надо, отказывать не надо, предупредите, что поправки уже в стадии внесения, поэтому мы в ближайшее время закончим. Ситуацию поправим, собственно уже поправили, мы обо всё с ними договорились», - отметил Юрий Трутнев.



За период реализации закона о дальневосточном гектаре уполномоченными органами Камчатского края принято 3482 заявки. В безвозмездное пользование гражданам предоставлены земельные участки общей площадью 764 гектара. 700 заявок одобрены, по ним идёт процедура постановки участков на кадастровый учёт либо заключения договоров.



«У нас сформировалось 8 мест массовой подачи заявок. 90 процентов всех обращений касаются Елизовского района - агломерации города Елизово, сёл Коряки, Раздольный, Вулканный, района «сухой речки» - у домашних вулканов. С видом деятельности многие пока определяются, но тенденция такая, что на границах населённых пунктов больше склоняются к сельскому хозяйству, на втором месте – индивидуальное жилищное строительство», - рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимир Балакаев.



Участники встречи рассказали о том, какую деятельность намерены вести на своих участках. Некоторые из обладателей «дальневосточных» гектаров намерены развивать уже начатое дело, другие готовят к реализации новые проекты.



«Мы первооткрыватели в своём деле – 2 года назад привезли на Камчатку осликов. Решили рискнуть. До этого их здесь не было. Когда всё начинали, мы не знали, что нам государство сделает такой, как я уже не раз говорила, подарок. За два года мы получили трёх малышей. То есть троих мы привезли, и сейчас у нас 100 процентный результат. Нацелены на развитие туризма. А зачем ездить куда-то за границу, надо ездить на Камчатку. У нас здесь красиво, вулканы. Будем разводить осликов, чтобы катать на них - детей радовать, туристов радовать. С нашего участка очень красивые виды на вулкан и место недалеко от дороги, - рассказала обладательница «дальневосточного» гектара Татьяна Бабушкина. – Администрация района всячески помогала, и по выходным нас выслушивали, консультировали. Даже группу в вотсаппе создали, где можно вопросы задавать».



«Это место присматривали давно, у нас семейное хозяйство фермерское – мы с супругой, сыновья. Выращиваем овощи. Есть свой участок, теперь к нему ещё 5 гектаров зелёной зоны взяли. Будет большое крестьянское хозяйство, - сказал фермер Илья Семихатка. - Зелёную зону мы так и оставим. Хотим, в частности, развивать сельхоз туризм. Планов много. Я к этому готовился, буквально 1 октября сразу подал заявление. По двум участкам пришлось немного сдвигать границы, но всё прошло, документы уже на руках».



«Подали коллективную заявку на получение участков в районе "Сухого ручья". Мы взяли 2 гектара. Понимаем, что на Камчатке приоритетная отрасль - это туризм, поэтому его и будем развивать. Площадка "Сухого ручья" активно используется снегоходчиками, мы и планируем там зимой устраивать снегоходные туры, а летом пешие. На первом этапе хотим поставить гостевые домики и какой-нибудь ангар для хранения и ремонта техники. Сейчас ищем инвестора для реализации проекта», - поделился планами Григорий Белик.



Юрий Трутнев сообщил участникам встречи о разработке порядка, определяющего критерии оценки освоения гражданами предоставленных земельных участков. На реализацию своих проектов обладателям гектаров даётся 5 лет, затем добросовестные пользователи получат землю в собственность, а с теми, кто участки не освоил, договоры будут расторгнуты.



«Мы сейчас работаем над критериями оценки освоения "дальневосточного гектара", потому что через 5 лет вас же проверять будут: освоили - не освоили. Если освоили, то земля будет передаваться в собственность, если не освоили, то земля может быть изъята. Чтобы, с одной стороны, мы были уверены в том, что действительно земля используется, с другой стороны - снять с вас лишние риски в этом проекте. Несколько дней назад мы определили основные условия. Первое – это строительство, любое причём строительство: жилищное или для туризма что-то строите, для производства, неважно, построен объект или это объект незавершённого строительства: если кто-то не успеет, с объемом реализации не менее 50%. Второе – использование земли для сельхозпроизводства, когда не менее 50% земли от участка должно быть обработано. Все остальные виды деятельности мы объединяли, так сказать, по финансовому принципу – по доходам или по расходам. Хотим предложить, чтобы расходы были за весь период освоения не менее 50 тысяч рублей. Это по тому, что будет затрачено. Если вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год», - сказал Юрий Трутнев.



Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. С 1 февраля 2017 года, с началом третьего этап проекта, право на получение «дальневосточного» гектара получили все граждане России. Камчатский край неоднократно вносил в Минвостокразвития РФ свои предложения по оптимизации процесса предоставления «дальневосточных» гектаров. Многие предложения региона учтены, по ряду вопросов – работа продолжается.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.