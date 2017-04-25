Инвестпроект по строительству международного терминала в главном аэропорту Камчатки будет реализован в рамках режима Свободного порта

25.04.2017 21:04:37 (GMT+12)

Инвестиционный проект по строительству современного международного терминала в главном аэропорту Камчатки будет реализован в рамках режима Свободного порта. Особый режим будет расширен на территорию Елизовского района. Об этом заявил в ходе визита на Камчатку вице-премьер, полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.



«По Елизовскому району решение подготовлено», - отметил Юрий Трутнев.



Планируется, что поправки в закон «О Свободном порте Владивосток», предусматривающие расширение границ Свободного порта на Камчатке на Елизовский район, будут рассмотрены на осенней сессии Государственной Думы. Это позволит распространить льготный налоговый режим, а также упрощенный визовый режим на аэропорт «Петропавловск-Камчатский». Ожидается, что в инвестиционном конкурсе на строительство терминала примут участие ведущие игроки в аэропортовом бизнесе России. Это компании «Аэропорты Регионов», «Базэл», «Новапорт». Представители всех компаний уже ознакомились с действующей инфраструктурой, сегодня свой рабочий визит в край завершает представитель «Базэла».



«Мы долгое время этой проблемой занимаемся. Аэродромная инфраструктура создана, для этого по поручению Президента были выделены необходимые средства. Сейчас стоит задача построить современный международный терминал. Проект готов, мы уже прошли все необходимые процедуры, чтобы отобрать инвестора. В "роад шоу" участвовали все основные представители компаний, которые работают на российском рынке в этой сфере. Интерес к нашему проекту очень большой. В течение трех месяцев пройдут конкурсные процедуры и будет подписано инвестиционное соглашение с инвестором. И мы приступим к строительству нового международного терминала с пропускной способностью 400 человек в час. Это позволит обеспечить комфортное пребывание в аэропорту и жителей Камчатки, и гостей, в том числе иностранных», - отметил Владимир Илюхин.



В ходе визита на Камчатку Юрий Трутнев провел совещание по вопросам привлечения инвестиций в край, а также осмотрел одну из первых инвестиционных площадок Свободного порта на Камчатке - ООО «Терминал «Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо»). Инвестор планирует создать крупный морской логистический центр в Петропавловске-Камчатском на территории базы флота «Акрос». Реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.



«Формально членом свободного порта Владивосток у нас стал «Терминал «Сероглазка». Неформально, практически принято решение по дислокации флота на Камчатке. Это 19 траулеров, вот они стоят. Это сотни рабочих мест, конкретно для Камчатки миллиардный доход в виде поступлений в бюджет, - отметил в разговоре с вице-премьером представитель директора УК «Группа Норебо» Алексей Буланов. - Наш стратегический партнер по перевозкам в Европу – компания MAERSK. Мы очень плотно с администрацией края работаем, и я скажу, что всё получается. Работать легко, нам помогают».



Инициаторы уже приступили к строительству основной инфраструктуры проекта. В планах строительство причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. Уже в этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией в контейнерах в страны Европы, минуя порты Владивостока, Кореи и Китая.



«Сегодня, если посмотреть стоимость логистики, то в Россию и за рубеж она очень дорогая. Мы хотим предложить альтернативу корейским и китайским перевозчикам. С июля у нас начнутся тестовые заходы судов, - отметил генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. - В инвестиционный проект входят: установка портального крана, уже установлен первый рельсовый путь, продолжается установка второго. В июне будет осуществлён монтаж, в июле - сдача крана. Также в планах строительство холодильника ёмкостью до 15 тысяч тонн продукции и причала. На территории будут организованы ремонтные цеха для комплексного обслуживания рыболовецких судов. Кроме того, мы реконструируем и строим новые причалы. Первый – глубиной 9 метров, второй, глубиной 10 метров, будет готов к июню, а третий спроектируем глубиной до 11 метров».



Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей. Его реализация позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США.



Напомним, в числе официальных резидентов Свободного порта на Камчатке 9 компаний с инвестиционными проектами на сумму порядка 3,2 млрд рублей. На подписании находятся еще 6 соглашений с инвесторами, 3 заявки на рассмотрении.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.