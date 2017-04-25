Камчатцев приглашают к обсуждению проектов муниципальных программ по формированию комфортной городской среды

25.04.2017 21:12:57 (GMT+12)

На Камчатке разработаны проекты муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на реализацию запланированных мероприятий Камчатке предоставлена федеральная субсидия в размере 66 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.



«В реализации приоритетного проекта принимают участие три муниципальных образования региона: Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовское городское поселение. Наряду с проектами программ администрациями муниципалитетов разработаны порядки их общественного обсуждения и принятия предложений, - сказали в министерстве. - Активное привлечение жителей к реализации планов по благоустройству городской среды - одно из важнейших условий проекта. С этой целью в муниципальных образованияхх были созданы общественные комиссии. В апреле стартовали общественные обсуждения. Муниципальные программы по формированию комфортной городской среды будут утверждены по их итогам, в срок до 25 мая».



На интернет-странице министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края в разделе «Благоустройство» размещена информация о реализации приоритетного проекта, а также указаны ссылки на официальные сайты администраций муниципальных образований, на которых все желающие могут ознакомиться с условиями участия в проекте, а также узнать результаты обсуждений общественных инициатив.



«Совместное взаимодействие органов власти и горожан позволит выработать основные принципы формирования современной комфортной городской среды, что даст основу успешной реализации проекта, - отметили в министерстве. – С учётом краевого софинансирования на реализацию проекта будет направлено порядка 69 млн рублей. Две трети полученной суммы предусмотрены на благоустройство дворовых территорий, а треть – на благоустройство важных объектов городской среды, среди которых центральные улицы, скверы, площади».



Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется в два этапа: 1 – 2017 год, 2 – 2018-2022 годы. На эти цели из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей. Средства распределены по субъектам Российской Федерации. Базовыми принципами программы являются общественное участие и комплексный подход к её реализации.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.