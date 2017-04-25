Жителей Камчатки приглашают к участию в международном фестивале-конкурсе «Радость планеты»

25.04.2017 21:15:45 (GMT+12)

Камчатцев приглашают принять участие в VI Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Радость планеты». Он состоится 29 и 30 апреля в Железноводске. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Конкурс пройдёт по нескольким номинациям в области культуры и искусства. В творческом состязании предусмотрены вокальные, хореографические, инструментальные, театральные и другие испытания. Отметим, что фестиваль проводится без возрастных ограничений, и имеет очную и заочную формы участия», - сообщили в министерстве.



Там добавили, что в состав жюри входят знаменитые артисты, музыканты, хореографы и педагоги из разных городов России и зарубежья. Победители получат бесплатные сертификаты на курсы повышения квалификации, и смогут бесплатно поучаствовать в финальном этапе конкурса, который пройдёт этим летом в Крыму.



Адрес электронной почты для связи: gos@radostplanet.com.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.