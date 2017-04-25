Ирина Яровая внесет в ГосДуму предложенные Камчаткой поправки по совершенствованию механизма парламентского контроля

25.04.2017 21:13:27 (GMT+12)
Поддержанные Президентом Владимиром Путиным камчатского краевого парламента будут воплощены в конкретные поправки к федеральным законам.
Их намерена разработать и внести в нижнюю палату парламента России депутат от Камчатки, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Напомню, накануне в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Законодателей России. Ирина Яровая от Государственной Думы курирует организацию этого важнейшего форума. Накануне мероприятия в Москве она встретилась со спикером краевого парламента Валерием Раенко и обсудила его предложения. А уже 24 апреля на встрече Совета законодателей с главой государства Владимиром Путиным Валерий Раенко внес ряд предложений по совершенствованию парламентского контроля. В частности, он просит обязать правоохранительные органы информировать региональные контрольно-счетные органы по результатам реализации направленных ими материалов о нарушениях в финансово-бюджетной сфере, а также дать возможность парламентам субъектов заслушивать территориальные подразделения федеральных органов о ситуации в отраслях, которые они курируют. Кроме того, Раенко считает рациональным дать возможность муниципалитетам передавать полномочия по внешнему финансовому аудиту на уровень субъекта. Сегодня создавать контрольно-счетные органы в малочисленных поселениях очень затратно, счетные палаты субъекта успешно справятся с внешним аудитом в муниципальных образованиях.
Напомним, командные подходы в защите интересов Камчатского края уже не раз доказали свою эффективность. Ранее, по предложениям камчатских депутатов и рыбацкой общественности Ирина Яровая уже вносила в Государственную Думу ряд проектов по защите интересов рыбной отрасли. В частности, вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и нашим сенатором Борисом Невзоровым, она стала соавтором закона о запрете варварского дрифтерного промысла. В результате, по итогам путины 2016 года Камчатка фиксирует самые рекордные за последние десятилетия уловы лосося. Также Ирина Яровая по предложению камчатцев внесла принятый в последствии законопроект об уведомительном порядке пересечения государственной границы рыбаками на прибрежном промысле. Это тоже позволило рыбакам сэкономить существенные средства для развития своей производственной базы и рыбной отрасли в целом.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+