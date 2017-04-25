Ирина Яровая внесет в ГосДуму предложенные Камчаткой поправки по совершенствованию механизма парламентского контроля

25.04.2017 21:13:27 (GMT+12)

Поддержанные Президентом Владимиром Путиным камчатского краевого парламента будут воплощены в конкретные поправки к федеральным законам.



Их намерена разработать и внести в нижнюю палату парламента России депутат от Камчатки, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Напомню, накануне в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Законодателей России. Ирина Яровая от Государственной Думы курирует организацию этого важнейшего форума. Накануне мероприятия в Москве она встретилась со спикером краевого парламента Валерием Раенко и обсудила его предложения. А уже 24 апреля на встрече Совета законодателей с главой государства Владимиром Путиным Валерий Раенко внес ряд предложений по совершенствованию парламентского контроля. В частности, он просит обязать правоохранительные органы информировать региональные контрольно-счетные органы по результатам реализации направленных ими материалов о нарушениях в финансово-бюджетной сфере, а также дать возможность парламентам субъектов заслушивать территориальные подразделения федеральных органов о ситуации в отраслях, которые они курируют. Кроме того, Раенко считает рациональным дать возможность муниципалитетам передавать полномочия по внешнему финансовому аудиту на уровень субъекта. Сегодня создавать контрольно-счетные органы в малочисленных поселениях очень затратно, счетные палаты субъекта успешно справятся с внешним аудитом в муниципальных образованиях.



Напомним, командные подходы в защите интересов Камчатского края уже не раз доказали свою эффективность. Ранее, по предложениям камчатских депутатов и рыбацкой общественности Ирина Яровая уже вносила в Государственную Думу ряд проектов по защите интересов рыбной отрасли. В частности, вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и нашим сенатором Борисом Невзоровым, она стала соавтором закона о запрете варварского дрифтерного промысла. В результате, по итогам путины 2016 года Камчатка фиксирует самые рекордные за последние десятилетия уловы лосося. Также Ирина Яровая по предложению камчатцев внесла принятый в последствии законопроект об уведомительном порядке пересечения государственной границы рыбаками на прибрежном промысле. Это тоже позволило рыбакам сэкономить существенные средства для развития своей производственной базы и рыбной отрасли в целом.

