Белый аист над опустевшим селом

25.04.2017 20:13:26 (GMT+12)

Путь к Богу через подвиг – это самый короткий и праведный путь. Им прошли те, кто отдал свои жизни в борьбе с ядерной стихией в Чернобыле. А подвиг тех, ликвидаторов, кто остался в живых, длится 30 лет.



Алишер ПЯТКОВ, художник



К 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



Высоко над деревней Карагот кружит пара больших и красивых птиц. Аистиха беспокойно мечется в готовности броситься вниз. Инстинкт властно зовёт её к покинутому родному гнезду. Но аист поднимается всё выше и выше, взмахами крыльями зовя подругу за собой.



В тот момент взгляду офицера Валерия Бовсуновского невольно представилось разворошённое хитросплетение веточек на островерхой крыше, опустевший дом, наглухо забитые досками окна. Видимо, покидая жилища, люди специально вспугнули птиц и попытались их прогнать. И теперь они кружат над селом, не решаясь вернуться в родное гнездо. Увиденное потрясло Валерия…



Все мы пережили синдром горбачёвской "гласности", когда преднамеренно замалчивались масштабы чернобыльской трагедии, а абсурдные лозунги типа "Смелого атом боится!" становились чуть ли нормой жизни. Тысячи людей в солдатских и офицерских сапогах безропотно шли в схватку с противников вполне реальным. Он не виден, не слышан, не осязаем – и от этого ещё более опасен. И только спустя годы Валерий Бовсонувский, как и многие его соратники по Чернобылю, в полной мере осознал то, что постичь ему в ту пору не было суждено.



… В жаркий июньский полдень Валерию, как сопровождающему представителя Главного политуправления СА и ВМФ, удалось завернуть в расположение полка Гражданской обороны Прикарпатского военного округа. Зашли в одну из палаток городка. Полковник из Москвы остался доволен хорошо устроенным бытом.



- Давайте, посмотрим пункт хозяйственного довольствия – предложил Валерию москвич.



Возле ПХД группа солдат разгружала продукты из "Урала". Небритый, в грязной поварской куртке прапорщик встречает непрошенных гостей недоброжелательно: мол, много вас, гастролёров, здесь ходит. Валерий отвёл его в служебную палатку, сделал замечание по поводу внешнего вида и беспорядка, царящего в палатке. Однако офицера впечатлило другое – висящие на брезенте две иконы Божьей матери в дорогой оправе (И это в захламлённой палатке!) и несколько часов-ходиков – как в простой украинской хате, только рушников не хватает.



С чувством негодования Валерий направился к выходу. Подходит к бачку с питьевой водой, на крышку которого взгромождён огромный ржавый электрический утюг.



- Беру в руки это утюг, - рассказывает Валерий, - и в сердцах бросаю его в кусты что у палатки. Представляешь, как до неузнаваемости расширились глаза небритого и

рыжего детины?! Мысль о том, что имею дело с мародёром, овладела мною мгновенно. Спустя два часа с начальником ПХД беседовали представители военной прокуратуры и военной контрразведки. Дело в том, что в утюге, как оказалось, было аккуратно спрятано несколько золотых украшений. Всегда относился и буду относиться с чувством презрения к тем, кто наживается на чужом горе…



"Эх, Валера, - слушая его воспоминания, подумалось мне, - мог ли тогда, в июне 1986-го, ты представить, что пройдёт совсем немного времени, каких-то 3-4 года, и обогащение на чужом горе станет нормой жизни "демократического" и "правового" государства…"



- После отъезда полковника из Москвы, - продолжал свой рассказ Валерий, - меня прикомандировали к начальнику ВАИ Прикарпатского военного округа. Работа его была не из лёгких. Страшно представить, сколько дорожной радиационной пыли пришлось ему глотнуть! От неминуемой смерти его спасли кубинские врачи. Да и не только его…



… За поворотом дороги показался населённый пункт. Заколоченные досками окна и двери домов, опечатанные колодцы, гнущиеся под тяжестью плодов ветви фруктовых деревьев.



- Глядя на всё это, - не скрывая волнения, говорит Валерий, - понимаешь смысл слова "эвакуация". Подъезжаем к одному из домов, где в тенистом саду расположился взвод "партизан" (так называли военнослужащих запаса, призванных на сборы – прим.- А.Н.), которые проводили дезактивационные мероприятия. Все 24 мужика были в хорошем подпитии, а возле яблони стояла ещё не до конца опустошённая двадцатилитровая канистра с самогоном. Видимо, рачительные хозяева дома закопали её в саду в связи с усиленной антиалкогольной кампанией… О последствиях почти никто не задумывался. Поэтому "борьбу" взвода с радионуклидами пришлось немедленно прекратить, а контроль за личным составом на объектах дезактивации усилить.



… В середине 90-х, после развала СССР, проходя службу в Забайкалье, Валерий выехал в отпуск к больным родителям на Украину. В Коростень добирался из Киева на электричке. Повертев его чернобыльское удостоверение, контролёр чванливо бросил Валерию так, чтобы слышали пассажиры:



- Полковник! Это удостоверение в нашей независимом государстве - Республика Украина - не действует. С ним можно дефилировать только по вашей лапотной России!..



Он так и сказал: "дефилировать". А пассажиры в это время одобрительно смотрели на контролёра. Кровь хлынула к лицу Валерия. Уплачивая штраф и едва сдерживая себя, чтобы не сорваться, он несвязно уронил:



- Слава Богу, что в Забайкалье нет и не может быть аналогичного Чернобыля!..



Конечно же, невдомёк было контролёру, что Валерий едет к родителям в последний раз, что именно Чернобыль увёл их безвременно в могилу.



…В настоящее время на территории Украины числится 4 действующих АЭС. К счастью, их нет на территории Донбасса. Но это не добавляет Валерию Бовсуновскому спокойствия - от пришедших к власти в результате государственного переворота неонацистов, опасается мой собеседник, можно всего ожидать.



- Уверен, время их не вечно. Честные украинцы не будут бесконечно терпеть "махновщину", замешанную на фашизме, - считает Валерий. – Обречённые, неонацисты могут пойти на крайние меры. Как в своё время поступили фашистские главари в Берлине, затопив тысячи своих же соотечественников, в основном, женщин и детей, в столичном метро. Тьфу ты – типун мне на язык! Прости меня, Господи, за такие мысли!..



Осенью 1986 года Валерий поступил в Военную академию социалистических стран "Г.С. Раковски" в Болгарии, которую окончил в 1989 году с золотой медалью. В настоящее время проживает в Новосибирске. Является почётным рыцарем Ордена Аристратига Михаила. После перенесённого заболевания, связанным с радиационным воздействием, является инвалидом II группы.



* * *



Вместо послесловия.



В результате аварии на Чернобыльской АЭС выброшено в 100 раз больше радиации, чем от атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.



Ядерный дождь прошёл так далеко, что даже дошёл до Ирландии.



800 тысяч мужчин рисковали своим здоровьем, чтобы предотвратить последствия аварии и стабилизировать ситуацию. Они работали в зоне повышенного риска, подвергая себя воздействию радиации. 25 тысяч из них умерли, а более 70 тысяч стали инвалидами. В том числе и мой однокашник по Новосибирскому ВВПОУ Валерий Бовсуновский. 20 процентов смертей стали самоубийствами.



По данным Всемирной экологической организации "Гринпис" авария в Чернобыле стала причиной смерти от онкологических заболеваний около 90 тысяч человек по всему миру.



Это лишь некоторые итоги катастрофы на Чернобыльской АЭС. Помните об этом, люди!



Александр НУРЕЕВ







