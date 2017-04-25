Камчатка, 25 апреля: итоги дня

25.04.2017 19:53:32 (GMT+12)

Камчатка, 25 апреля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Камчатские воры промышляют в торговых центрах.

Главбух и кассир камчатского санатория «кинули» бюджет и руководство здравницы на 11 и 7 миллионов.

Праздник Весны и Труда отметят во всех районах Камчатского края.

В Ключах полицейские изъяли 800 литров нелегального алкоголя.

Пожилой камчатский педофил проведет за решеткой 13 лет.

Внедорожник вылетел в кювет на большерецкой трассе, погиб водитель.

Жительница Камчатки проведет 7 лет в колонии за убийство мужа.

Энергетики призывают дачников оплатить долги, чтобы избежать отключений в СОТах.

Жителей Камчатки ждут затяжные выходные и праздники.

В Петропавловске откроется выставка, посвященная 90-летию Камчатского акционерного общества.

Камчатцы продолжают дарить деньги мошенникам всех мастей.

Житель Вилючинска насмерть забил отца за нравоучения.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

В Петропавловске девушка отбилась палкой от своры агрессивных собак.

Экс-главбуха санатория «Жемчужина Камчатки» заподозрили в мошенничестве.

Новый циклон надвигается на Камчатку из Охотского моря.

На Камчатке сельчанам продавали просроченные алкогольные коктейли.

Пенсионера, пристававшего к детям, сначала оправдали, а потом посадили на 13 лет.

В Петропавловске напавший на подростка подполковник стал фигурантом уголовного дела.

Оперные солисты из Москвы выступят на камчатском фестивале искусств.

Не справившись с управлением джипа на скользкой дороге погиб водитель.

Житель Петропавловска расчленил своего гостя из Алтайского края.

В Петропавловске инцидентом со стрельбой в школьницу занялись следователи.

СМИ: камчатский депутат-миллиардер Игорь Евтушок построит гостиницу в центре Петербурга.

Житель Вилючинска не вынес обвинений в алкоголизме и насмерть забил отца.

Камчатские самбисты завоевали восемь медалей первенства ДВФО.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Юрий Трутнев и Владимир Илюхин встретились с обладателями «дальневосточных гектаров» на Камчатке. Перечень предоставляемых заявителям земель пообещали расширить.

Главный бухгалтер «Жемчужины Камчатки» «не донесла» до кассы 7 миллионов рублей.  Совершить преступление ей помогла бухгалтер-кассир того же предприятия.

В столице Камчатки стартовало открытое первенство края по Северному многоборью. В первый день соревнований спортсмены состязались в тройном национальном прыжке.  

На Камчатке ночью тушили баню, гараж, летнюю кухню, вездеход и машину. Огонь охватил помещения, расположенные на двух жилых участках в Атласово.

Просроченные алкогольные коктейли продавали в Ключах. Всего полицейские изъяли больше 800 литров спиртосодержащей продукции.

Комплексную систему ливневой канализации спроектируют у школы №12 в Петропавловске. Техническую документацию обещают подготовить в 2018 году.

Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Якова Хасанова. 25-летний старший лейтенант ФСБ погиб в Хабаровске.

На Камчатке осудили совращавшего школьниц пенсионера. В течение 10 лет под предлогом ремонта велосипедов он совершал в отношении девочек развратные действия.

Жительница Петропавловска семь лет проведет в тюрьме за убийство мужа. Конфликт между супругами возник из-за опеки несовершеннолетних детей.

В Петропавловске водитель грузовика украл неисправный автомобиль. Он погрузил его в свою машину и увез, чтобы продать по запчастям.

В аварии на загородной трассе погиб 56-летний житель Петропавловска. Находившийся на переднем сидении пассажир в аварии не пострадал.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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