Камчатка, 25 апреля: итоги дня

25.04.2017 19:53:32 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Камчатские воры промышляют в торговых центрах.
Главбух и кассир камчатского санатория «кинули» бюджет и руководство здравницы на 11 и 7 миллионов.
Праздник Весны и Труда отметят во всех районах Камчатского края.
В Ключах полицейские изъяли 800 литров нелегального алкоголя.
Пожилой камчатский педофил проведет за решеткой 13 лет.
Внедорожник вылетел в кювет на большерецкой трассе, погиб водитель.
Жительница Камчатки проведет 7 лет в колонии за убийство мужа.
Энергетики призывают дачников оплатить долги, чтобы избежать отключений в СОТах.
Жителей Камчатки ждут затяжные выходные и праздники.
В Петропавловске откроется выставка, посвященная 90-летию Камчатского акционерного общества.
Камчатцы продолжают дарить деньги мошенникам всех мастей.
Житель Вилючинска насмерть забил отца за нравоучения.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
В Петропавловске девушка отбилась палкой от своры агрессивных собак.
Экс-главбуха санатория «Жемчужина Камчатки» заподозрили в мошенничестве.
Новый циклон надвигается на Камчатку из Охотского моря.
На Камчатке сельчанам продавали просроченные алкогольные коктейли.
Пенсионера, пристававшего к детям, сначала оправдали, а потом посадили на 13 лет.
В Петропавловске напавший на подростка подполковник стал фигурантом уголовного дела.
Оперные солисты из Москвы выступят на камчатском фестивале искусств.
Не справившись с управлением джипа на скользкой дороге погиб водитель.
Житель Петропавловска расчленил своего гостя из Алтайского края.
В Петропавловске инцидентом со стрельбой в школьницу занялись следователи.
СМИ: камчатский депутат-миллиардер Игорь Евтушок построит гостиницу в центре Петербурга.
Житель Вилючинска не вынес обвинений в алкоголизме и насмерть забил отца.
Камчатские самбисты завоевали восемь медалей первенства ДВФО.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Юрий Трутнев и Владимир Илюхин встретились с обладателями «дальневосточных гектаров» на Камчатке. Перечень предоставляемых заявителям земель пообещали расширить.
Главный бухгалтер «Жемчужины Камчатки» «не донесла» до кассы 7 миллионов рублей. Совершить преступление ей помогла бухгалтер-кассир того же предприятия.
В столице Камчатки стартовало открытое первенство края по Северному многоборью. В первый день соревнований спортсмены состязались в тройном национальном прыжке.
На Камчатке ночью тушили баню, гараж, летнюю кухню, вездеход и машину. Огонь охватил помещения, расположенные на двух жилых участках в Атласово.
Просроченные алкогольные коктейли продавали в Ключах. Всего полицейские изъяли больше 800 литров спиртосодержащей продукции.
Комплексную систему ливневой канализации спроектируют у школы №12 в Петропавловске. Техническую документацию обещают подготовить в 2018 году.
Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Якова Хасанова. 25-летний старший лейтенант ФСБ погиб в Хабаровске.
На Камчатке осудили совращавшего школьниц пенсионера. В течение 10 лет под предлогом ремонта велосипедов он совершал в отношении девочек развратные действия.
Жительница Петропавловска семь лет проведет в тюрьме за убийство мужа. Конфликт между супругами возник из-за опеки несовершеннолетних детей.
В Петропавловске водитель грузовика украл неисправный автомобиль. Он погрузил его в свою машину и увез, чтобы продать по запчастям.
В аварии на загородной трассе погиб 56-летний житель Петропавловска. Находившийся на переднем сидении пассажир в аварии не пострадал.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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