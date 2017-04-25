Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Якова Хасанова

25.04.2017 17:46:49 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким старшего лейтенанта УФСБ по Хабаровскому краю Якова Хасанова, погибшего при нападении на управление в пятницу, 21 апреля.



«Самое страшное в жизни родителей – потерять ребёнка, а тем более, когда дети уходят при таких обстоятельствах в мирное время. Служба Якова, как и любого сотрудника органов безопасности, была сопряжена с определёнными рисками, но то, что произошло в Хабаровске, не поддаётся никакой логике, оно находится за гранью понимания. Вряд ли сегодня найдутся слова, которые смогут утешить родных и близких Якова. Это невосполнимая утрата и большая трагедия. Камчатка скорбит вместе с вами», - сказал Владимир Илюхин.



Старший лейтенант УФСБ по Хабаровскому краю Яков Хасанов погиб 21 апреля во время нападения на здание краевого управления. Погибли два человека – старший лейтенант и переводчик, ранен был посетитель приёмной. Нападавший был убит ответным огнём.



Яков Хасанов родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. После окончания школы поступил в Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности России, по окончании которого он был распределён в Управление ФСБ России по Хабаровскому краю. Якову было 25 лет.



Родители, живущие в столице Камчатки, приняли решение похоронить сына здесь. Прощание с Яковом Хасановым пройдёт 26 апреля в 11.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25/1, кв. 66. Похороны пройдут в 13.30 на городском кладбище.