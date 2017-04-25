Совместный прием граждан

25.04.2017 16:08:40 (GMT+12)



26 апреля 2017 года с 11-30 до 13 часов Елизовским городским прокурором Бойцовым Вадимом Львовичем совместно с главой Николаевского сельского поселения Никифоровым Владимиром Ильичем будет осуществлен прием граждан Николаевского сельского поселения.



Прием будет осуществляться в здании администрации по адресу: Елизовский район, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 7.

Дополнительную информацию можно получить в Елизовской городской прокуратуре по телефону т.8 (41531) 6-12-30.





Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению