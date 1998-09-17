Проведена проверка соблюдения требований закона о создании условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и воспитанников

25.04.2017 16:05:44 (GMT+12)

Елизовской городской прокуратурой в марте текущего года в детских учреждениях проведена проверка соблюдения требований закона о создании условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и воспитанников.



В ходе проверки в трех образовательных учреждениях установлены факты нарушения требований статей 29, 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 8.3. Санитарно-эпидемиологических правил СП- 3.3.2367-08. «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Указанными нормами законодательства установлена обязанность вакцинации против гриппа и ОРВИ всех без исключения работников образовательных учреждений.

В нарушение вышеуказанных требований федерального законодательства, некоторые работники школ, детских садов и учреждений дополнительного образования не привиты против вируса гриппа.



Отсутствие вакцинации среди персонала образовательного учреждения не способствует профилактике заболеваемости среди учащихся и повлекло в двух учреждениях неблагоприятные последствия в виде превышения эпидемиологического порога в период сезонной вспышки гриппа.



Пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" определено право гражданина при осуществлении иммунопрофилактики на отказ от профилактических прививок.



Вместе с тем пунктом 2 указанной статьи установлено, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работы в образовательной организации.



По данным фактам Елизовской городской прокуратурой директорам образовательных учреждений, а также начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Елизовского муниципального района внесено 3 представления об устранении нарушений закона. Представления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, прияты меры к устранению допущенных нарушений закона, 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Территориальным отделом Роспотребнадзора по постановлениям заместителя Елизовского городского прокурора руководители двух образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ.





Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению

