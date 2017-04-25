Бывший главный бухгалтер предприятия подозревается в налоговом преступлении и мошенничестве

25.04.2017 16:01:29 (GMT+12)



Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главного бухгалтера ООО Дальневосточный центр «Жемчужина Камчатки», которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 1991, ч.4 ст.159 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере, мошенничество в особо крупном размере) и бухгалтера-кассира этого же предприятия, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).



По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год главный бухгалтер ООО Дальневосточный центр «Жемчужина Камчатки» в силу занимаемой должности, зная, что в указанный период времени с доходов работников предприятия своевременно исчислен и удержан налог на доходы физических лиц в сумме более 16 миллионов рублей, из личной заинтересованности не перечислила в бюджет денежные средства в общей сумме свыше 11 миллионов рублей, а направила их на осуществление хозяйственной деятельности предприятия.



Кроме того, по версии следствия, подозреваемая совершила хищение имущества Общества в особо крупном размере в сумме свыше 7 миллионов рублей путем обмана, посредством неполного оприходования в кассе ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» денежных средств, снятых с расчетного счета Общества для выплаты заработной платы его работникам и последующего составления фиктивных платежных поручений о перечислении в бюджет налога на доходы физических лиц для сокрытия факта недостачи в кассе Общества и введения в заблуждения, таким образом, его руководства. Для совершения преступления она привлекла в качестве пособника бухгалтера-кассира ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки», которая помогала обналичивать денежные средства и вносить недостоверные сведения в кассовые книги Общества.



Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



