Полицией задержаны подозреваемые в кражах из торговых центров

25.04.2017 15:58:38 (GMT+12)

Накануне днем о краже ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей из магазина на ул. Зеркальной в полицию Петропавловска-Камчатского заявил управляющий. Видеозапись, установленная в торговом зале, зафиксировала действия похитителя. Составленная полицейскими ориентировка с его приметами была передана дежурным нарядам полиции. Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на пр. 50 лет Октября у жилого дома № 7. Похищенное он успел продать. Полицейские сейчас устанавливают, кто купил похищенную технику.



В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» мерой пресечения ранее судимому 42-летнему жителю краевого центра избрана подписка о невыезде.



О краже двух женских весенних пальто с установленных в торговом центре на пр. Рыбаков манекенов сообщил индивидуальный предприниматель. Пропажу товараработники принадлежащего заявителю бутика обнаружили во время вечерней ревизии. Ущерб составил девять тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 45-летний житель Петропавловска-Камчатского. Одно пальто изъято и будет передано владельцу, второезлоумышленник успел продать за одну тысячу рублей. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Стоит отметить, задержанный ранее подвергался уголовному преследованию за совершение аналогичного преступления и осужден. Из мест лишения свободы он освободился в январе текущего года.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

