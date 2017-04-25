Полицейские из Усть-Камчатского района пресекли нарушение антиалкогольного законодательства

25.04.2017 15:54:51 (GMT+12)
Из поселка Ключи поступило сообщение, что одна из торговых точек занимается продажей алкоголя, не имея на это лицензии. В ходе проверки, проведенной стражами правопорядка данная информация подтвердилась. Из торговой точки полицейские изъяли более 800 литров спиртосодержащей продукции. Кроме того выяснилось, что в магазине продавались коктейли, у которых уже более года как истек срок годности. Изъято 84 ящика алкогольной продукции.
В настоящее время проводится проверка в порядке ст. 14.17 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное правонарушение, в частности, предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Кроме того, просроченный алкоголь направлен на исследование на предмет опасности для жизни и здоровья граждан. После проведения будет принято процессуальное решение.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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