Полицейские из Усть-Камчатского района пресекли нарушение антиалкогольного законодательства

25.04.2017 15:54:51 (GMT+12)

Из поселка Ключи поступило сообщение, что одна из торговых точек занимается продажей алкоголя, не имея на это лицензии. В ходе проверки, проведенной стражами правопорядка данная информация подтвердилась. Из торговой точки полицейские изъяли более 800 литров спиртосодержащей продукции. Кроме того выяснилось, что в магазине продавались коктейли, у которых уже более года как истек срок годности. Изъято 84 ящика алкогольной продукции.



В настоящее время проводится проверка в порядке ст. 14.17 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное правонарушение, в частности, предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Кроме того, просроченный алкоголь направлен на исследование на предмет опасности для жизни и здоровья граждан. После проведения будет принято процессуальное решение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

