Веломастер - педофил

25.04.2017 15:50:34 (GMT+12)

Собранные Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 66-летнему жителю поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района. Он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия) и ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).



Следствием и судом установлено, что в период с 2005 по 2015 годы пенсионер, под предлогом ремонта велосипедов, завлекал школьниц в свой гараж, где совершал в отношении них иные насильственные действия сексуального характера.



В ходе следствия установлено 6 девочек пострадавших от действий злоумышленника.



Приговором Петропавловск – Камчатского краевого суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



