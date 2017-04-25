Поживиться не удалось

25.04.2017 15:48:02 (GMT+12)
Накануне днем в дежурную часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому краю от 48-летнего жителя краевой столицы поступило заявление о том, что у него похищен неисправный автомобиль, который был припаркован в Петропавловске-Камчатском на ул. Океанской.
В ночь с 23 на 24 апреля «Тойота» была похищена, ориентировка на розыск автомашины, а также лиц, причастных к совершению преступления, была передана всем наружным полицейским нарядам.
Сотрудники Госавтоинспекции нашли похищенную иномарку и задержали злоумышленника, которым оказался неработающий 43-летний житель краевого центра. Доставленный в отдел полиции подозреваемый признался в содеянном, рассказал, что хотел продать машину по запчастям.
В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+