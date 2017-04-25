Поживиться не удалось

25.04.2017 15:48:02 (GMT+12)

Накануне днем в дежурную часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому краю от 48-летнего жителя краевой столицы поступило заявление о том, что у него похищен неисправный автомобиль, который был припаркован в Петропавловске-Камчатском на ул. Океанской.

В ночь с 23 на 24 апреля «Тойота» была похищена, ориентировка на розыск автомашины, а также лиц, причастных к совершению преступления, была передана всем наружным полицейским нарядам.



Сотрудники Госавтоинспекции нашли похищенную иномарку и задержали злоумышленника, которым оказался неработающий 43-летний житель краевого центра. Доставленный в отдел полиции подозреваемый признался в содеянном, рассказал, что хотел продать машину по запчастям.



В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



