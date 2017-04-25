Благодарность участковому

25.04.2017 15:45:08 (GMT+12)

Благодарность участковому

В адрес начальника Управления МВД России по Камчатскому краю генерал-майора полиции Александра Сидоренко поступило благодарственное письмо от жительницы Петропавловска-Камчатского. В нем женщина выражает благодарность старшему участковому уполномоченному полиции Дмитрию Морозову.

«Я обратилась в полицию, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Дмитрий Валерьевич внимательно выслушал меня и дал советы по моему личному вопросу. Огромное вам спасибо за таких честных, вежливых и внимательных работников, которые добросовестно несут службу в полиции…», - говорится в обращении.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

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