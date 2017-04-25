В Коряках сегодня

25.04.2017 14:09:25 (GMT+12)

В Коряках сегодня хорошая солнечная погода, и если бы не холодный ветер, можно было бы сказать, что тёплая. На небе незначительная облачность, ветер западный слабый, порывами до умеренного, температура воздуха +5. Рано утром было -3 и тихо.



Фото: Максим БОДА.