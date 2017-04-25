На Камчатке подвели итоги фестиваля-конкурса любительских театров «Маска-2017»

25.04.2017 13:08:00 (GMT+12)

На Камчатке подвели итоги фестиваля-конкурса любительских театров «Маска-2017», который проходил с 21 по 23 апреля в Камчатском дворце детского творчества. В региональном министерстве культуры рассказали о победителях и лауреатах творческих испытаний.



«В этом году фестиваль-конкурс собрал лучшие творческие силы из городов и сёл Камчатки. Кроме того, впервые в нём заочно принял участие детский театр-студия “Лицедеи” из города Керчь. Все театральные постановки оценивались профессиональным жюри под председательством актёра Камчатского театра кукол, заслуженного артиста России Олега Бойко», - рассказали в министерстве.



Там добавили, что по итогам фестиваля, в номинации «Лучшая мужская роль» победил Марк Чирков. Награда за лучшую женскую роль досталась Кристине Чуркиной. Диплом лауреата I степени получила Народная театральная студия, под руководством режиссёра Ирины Евсеевой.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



Справка:



Фестиваль-конкурс «Маска» проводится с 1996 года, один раз в два года. Главная цель творческого состязания – поддержка, стимулирование и развитие театрального творчества детей и молодёжи Камчатки.

