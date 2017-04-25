25.04.2017 13:08:00 (GMT+12)
На Камчатке подвели итоги фестиваля-конкурса любительских театров «Маска-2017», который проходил с 21 по 23 апреля в Камчатском дворце детского творчества. В региональном министерстве культуры рассказали о победителях и лауреатах творческих испытаний.
«В этом году фестиваль-конкурс собрал лучшие творческие силы из городов и сёл Камчатки. Кроме того, впервые в нём заочно принял участие детский театр-студия “Лицедеи” из города Керчь. Все театральные постановки оценивались профессиональным жюри под председательством актёра Камчатского театра кукол, заслуженного артиста России Олега Бойко», - рассказали в министерстве.
Там добавили, что по итогам фестиваля, в номинации «Лучшая мужская роль» победил Марк Чирков. Награда за лучшую женскую роль досталась Кристине Чуркиной. Диплом лауреата I степени получила Народная театральная студия, под руководством режиссёра Ирины Евсеевой.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
Справка:
Фестиваль-конкурс «Маска» проводится с 1996 года, один раз в два года. Главная цель творческого состязания – поддержка, стимулирование и развитие театрального творчества детей и молодёжи Камчатки.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+