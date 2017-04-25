Совет законодателей РФ поддержал предложения Камчатки по совершенствованию законодательства о закупках в части защиты интересов детей-сирот

25.04.2017 12:21:18 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко на заседании комиссии по социальным вопросам Совета законодателей России представил инициативу по защите прав детей-сирот.



Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации проходит в эти дни в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. Представленный Валерием Раенко проект закона ранее уже был внесен камчатским депутатским корпусом в Государственную Думу, однако пока остается без ответа.



Суть предложений в том, чтобы упростить порядок приобретения жилья для детей-сирот. Напомним, регионы обязаны обеспечивать воспитанников интернатных учреждений жильем по достижению ими совершеннолетия, если таковое у них отсутствует. Квартиры для сирот чаще всего приходится закупать на вторичном рынке у граждан. Сегодня законодательство требует при проведении государственных закупок проводить аукцион, чтобы можно было выбрать наиболее выгодное предложение из трех, как минимум. Однако, по словам Валерия Раенко, в отдаленных малочисленных селах это условие выполнить практически нереально из-за отсутствия новостроек и ограниченного количества жилья на вторичном рынке.



Решение данной проблемы возможно путем принятия нормы, которая позволит заказчику заключать контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот с единственным исполнителем. По словам Раенко, с аналогичными проблемами сталкиваются и другие регионы, поэтому вопрос об упрощении порядка закупки жилья для сирот является актуальным для многих субъектов Российской Федерации.



В результате принято решение направить в Государственную Думу обращение комиссии по социальным вопросам Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации в поддержку инициативы камчатских депутатов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.