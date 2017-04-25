Глава государства поддержал предложения спикера камчатского Законодательного Собрания по совершенствованию парламентского контроля

25.04.2017 12:21:18 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко на встрече Совета законодателей с Президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге предложил ряд законодательных инициатив по совершенствованию парламентского контроля.



Раенко предложил обязать силовые структуры информировать по итогам реализации материалов, направленных им региональными контрольно-счетными палатами, а также дать региональным парламентам право заслушивать отчеты территориальных подразделений федеральных структур, осуществляющих контроль за отраслями экономики в регионах.



«Я бы хотел остановиться на одной важной составляющей парламентского контроля – на реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые мы направляем в силовые структуры. Просим Вас обязать правоохранительные органы информировать контрольно-счетные палаты по рассмотрению и о результатах тех материалов, которые направляются в их адрес. Также просим дать возможность региональным парламентам заслушивать территориальные подразделения федеральных структур. Наш пример: Камчатка – рыбный край. Контроль за этой отраслью ведут и Федеральное агентство по рыболовству, и ФСБ, и целый ряд соответствующих федеральных структур. Мы, в общем, не претендуем на контроль за деятельностью этих структур. Но знать положение в главной отрасли экономики нашего края и своевременно принимать меры, если ведется разработка и какие-то нарушения есть, я думаю, что это наша задача», – заявил председатель Валерий Раенко.



По его словам, есть еще одна проблема, которая требует законодательного разрешения. «Это проблема малочисленных муниципальных образований. Бюджетным кодексом закреплено, что внешний финансовый контроль в муниципалитетах должны осуществлять только муниципальные контрольно-счетные органы. По примеру нашей Камчатки и многих северных территорий, есть муниципальные образования, где проживают несколько сотен человек. Есть ли смысл создавать там контрольно-счетный орган, да и из кого? Поэтому предлагаем дать на выбор муниципалитету: или сами они будут осуществлять финансовый контроль, или передадут полномочия на уровень субъекта счетной палате региона. Последний вариант будет эффективней и принесет больше пользы», – сказал Раенко.



В свою очередь, Владимир Путин поддержал предложения руководителя камчатского парламента. «Первые два вопроса совершенно точно можно и нужно реализовывать. Это касается информирования правоохранительными органами тех контрольных инстанций, которые им посылают материалы. Они должны знать, что происходит, это естественно. И второе предложение тоже правильное. Третье тоже, наверное, надо проработать – это конкретный вопрос распределения компетенций», – сказал глава государства.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.