Кандидатуры еще пятерых камчатцев были утверждены оргкомитетом

25.04.2017 12:21:18 (GMT+12)

Для участия в предварительном голосовании «Единой России» подали документы еще пятеро кандидатов.



Очередное заседание регионального оргкомитета прошло в понедельник, 24 апреля, на котором были зарегистрированы еще восемь камчатцев, желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Городской думы ПКГО, ими стали:



Иван Гончаров, помощник депутата Государственной Думы Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации К.Г. Слыщенко по работе в Камчатском крае в аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края (избирательный округ № 5);



Людмила Крапивина, начальник Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю (избирательный округ № 4);



Яна Еременко, главный специалист отдела Функциональной группы технологической аренды ПАО «МТС» (избирательный округ № 2);



Инесса Койрович, министр социального развития и труда Камчатского края (по единому избирательному округу);



Андрей Хомайко, временно не работающий (избирательный округ № 7).



Еще двое зарегистрированных участников ПГ приняли решения отказаться от участия в процедуре, в отношении этих лиц оргкомитет принял решение об аннулировании регистрации.



Также члены оргкомитета рассмотрели агитационные материалы участников предварительного голосования.



На сегодняшний день региональный оргкомитет по подготовке к ПГ по выборам в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрировал уже 91 участника.



Напомним, что прием документов от камчатцев, желающих принять участие в предварительном голосовании, продлится до 27 апреля включительно.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».