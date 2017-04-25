Кандидатуры еще пятерых камчатцев были утверждены оргкомитетом

25.04.2017 12:21:18 (GMT+12)
Для участия в предварительном голосовании «Единой России» подали документы еще пятеро кандидатов.
Очередное заседание регионального оргкомитета прошло в понедельник, 24 апреля, на котором были зарегистрированы еще восемь камчатцев, желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Городской думы ПКГО, ими стали:
Иван Гончаров, помощник депутата Государственной Думы Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации К.Г. Слыщенко по работе в Камчатском крае в аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края (избирательный округ № 5);
Людмила Крапивина, начальник Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю (избирательный округ № 4);
Яна Еременко, главный специалист отдела Функциональной группы технологической аренды ПАО «МТС» (избирательный округ № 2);
Инесса Койрович, министр социального развития и труда Камчатского края (по единому избирательному округу);
Андрей Хомайко, временно не работающий (избирательный округ № 7).
Еще двое зарегистрированных участников ПГ приняли решения отказаться от участия в процедуре, в отношении этих лиц оргкомитет принял решение об аннулировании регистрации.
Также члены оргкомитета рассмотрели агитационные материалы участников предварительного голосования.
На сегодняшний день региональный оргкомитет по подготовке к ПГ по выборам в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрировал уже 91 участника.
Напомним, что прием документов от камчатцев, желающих принять участие в предварительном голосовании, продлится до 27 апреля включительно.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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