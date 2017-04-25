Управление пенсионными накоплениями: будьте внимательны при смене страховщика

25.04.2017 12:21:17 (GMT+12)

Ежедневно продолжают поступать в Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю обращения граждан по вопросам расторжения их договоров с негосударственными пенсионными фондами, которые «второпях» были заключены или при заключении кредитного договора, или договора по ОСАГО, при покупке бытовой техники в сетевых магазинах и т.п.



В связи с этим Отделение ПФР по Камчатскому краю сообщает, что договор заключается между двумя сторонами: гражданином и негосударственным пенсионным фондом. Территориальные органы ПФР не имеют полномочий на расторжение, приостановление, отзыв таких договоров. В первую, очередь гражданину, пожелавшему расторгнуть, только что заключенный договор, необходимо обратится в негосударственный пенсионный фонд. Контактные данные негосударственного пенсионного фонда указаны в договоре.



Как правило, помимо договора гражданин передает представителям негосударственных пенсионных фондов данные из СНИЛС, паспорта. Напоминаем, что СНИЛС используется в качестве идентификатора гражданина на портале государственных услуг, и не должен предъявляться незнакомым лицам.



Отделение ПФР по Камчатскому краю призывает граждан всех возрастов не раскрывать свои персональные данные без необходимости и помнить, что сотрудники Пенсионного фонда по квартирам не ходят. Любой прием граждан осуществляется специалистами ПФР только в клиентских службах территориальных органов ПФР края.



Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – Ваше право! Только Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете.



Если Вы приняли решение о переводе пенсионных накоплений в НПФ, отнеситесь к смене фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, внимательно читать условия договора и не подписывать документы, содержание которых вам непонятно.



Кроме того, необходимо помнить – если Вы из фонда в фонд чаще, чем раз в пять лет, Ваши деньги переводятся в новый фонд без учета дохода - Вам это невыгодно!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР.