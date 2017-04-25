Майские пенсии досрочно

25.04.2017 12:21:17 (GMT+12)

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через Почту России будет осуществлена по следующему графику:



6 мая – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 6 и 7 мая.



8 мая – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 8 и 9 мая.



С 10 мая доставка пенсии отделениями почтовой связи будет производиться в обычном режиме в соответствии с графиком.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР.