Комплексное проектирование ливневой канализации в районе средней школы №12 будет сделано в следующем году

25.04.2017 12:21:17 (GMT+12)

Выездное совещание с участием представителей Управления городского хозяйства в микрорайон «12 магазин» состоялось накануне. Специалисты обследовали дорогу к средней школе №12, которую размыло талыми водами. Превентивные мероприятия, направленные на отвод с дороги воды будут сделаны здесь до конца недели. В дальнейшем, в районе будет спроектирована комплексная система ливневой канализации.



«В этом году здесь будут произведены мероприятия локального характера – мы отсыплем дорогу гравием для того, чтобы здесь не скапливалась вода, также подрядчику дано поручение убрать снег с обочин проезжей части. В следующем году мы подготовим техническую документацию на комплексное проектирование ливневой канализации во всем микрорайоне с последующим устройством бетонного или асфальтобетонного покрытия», - рассказал начальник Управления дорожного хозяйства Александр Здановский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.