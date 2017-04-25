«Камчатскэнерго» призывает дачников погасить долги в преддверии майских праздников

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт направил председателям 30 садовых товариществ (СНТ) Елизовского района уведомления о введении ограничения электроснабжения. Из-за долгов СНТ, которые на 23 апреля составляют 1,2 млн рублей, энергетики планирует 2 мая частично ограничить подачу электроэнергии. А если задолженность не будет погашена, то 10 мая СНТ обесточат полностью.



Начало мая многие жители городов традиционно проводят на загородных участках – открывают дачный сезон. Между тем майские праздники для некоторых дачников могут быть испорчены отсутствием электроэнергии.



Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт обслуживает 178 садовых товариществ. Чтобы отключение света не стало неожиданностью, сотрудники Энергосбыта предлагают дачникам поинтересоваться у председателей своих СНТ состоянием расчетов за электроэнергию. А также обратить внимание на собственные платежи, и, в случае наличия долгов, погасить их.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».