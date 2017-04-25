До празднования Дня пожарной охраны осталось меньше недели

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)
На Камчатке полным ходом идет подготовка к Дню пожарной охраны. Камчатские огнеборцы приготовили немало сюрпризов тем землякам, которые 30 апреля придут на площади имени Ленина в Петропавловске-Камчатском, где состоится празднование 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России.
В праздничной программе – показ новых образцов пожарной техники и пожарно-технического вооружения, демонстрация пожарными навыков владения аварийно-спасательным оборудованием. Гости праздника также увидят тушение пожара.
Водители пожарных подразделений, в очередной раз, продемонстрируют своё мастерство и исполнят вальс на пожарных автомобилях. Участники необычного вальса уже начали репетировать танец пожарных автомобилей.
По традиции, огнеборцы покажут поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.
Детей ждут веселые конкурсы – конечно же, с пожарным колоритом.
В программе праздника еще немало сюрпризов.
Праздник состоится в любую погоду.
Начало праздника – 30 апреля в 12 часов на главной площади Петропавловска-Камчатского.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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