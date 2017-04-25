До празднования Дня пожарной охраны осталось меньше недели

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)

На Камчатке полным ходом идет подготовка к Дню пожарной охраны. Камчатские огнеборцы приготовили немало сюрпризов тем землякам, которые 30 апреля придут на площади имени Ленина в Петропавловске-Камчатском, где состоится празднование 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России.



В праздничной программе – показ новых образцов пожарной техники и пожарно-технического вооружения, демонстрация пожарными навыков владения аварийно-спасательным оборудованием. Гости праздника также увидят тушение пожара.



Водители пожарных подразделений, в очередной раз, продемонстрируют своё мастерство и исполнят вальс на пожарных автомобилях. Участники необычного вальса уже начали репетировать танец пожарных автомобилей.

По традиции, огнеборцы покажут поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.



Детей ждут веселые конкурсы – конечно же, с пожарным колоритом.



В программе праздника еще немало сюрпризов.



Праздник состоится в любую погоду.



Начало праздника – 30 апреля в 12 часов на главной площади Петропавловска-Камчатского.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

