До празднования Дня пожарной охраны осталось меньше недели

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)

На Камчатке полным ходом идет подготовка к Дню пожарной охраны. Камчатские огнеборцы приготовили немало сюрпризов тем землякам, которые 30 апреля придут на площади имени Ленина в Петропавловске-Камчатском, где  состоится празднование 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России.

В праздничной программе – показ новых образцов пожарной техники и пожарно-технического вооружения, демонстрация пожарными навыков владения аварийно-спасательным оборудованием. Гости праздника также увидят тушение пожара.

Водители пожарных подразделений, в очередной раз, продемонстрируют своё мастерство и исполнят вальс на пожарных автомобилях. Участники необычного вальса уже начали репетировать танец пожарных автомобилей.
По традиции, огнеборцы покажут поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.

Детей ждут веселые конкурсы – конечно же, с пожарным колоритом.

В программе праздника еще немало сюрпризов.

Праздник состоится в любую погоду.

Начало праздника – 30 апреля в 12 часов на главной площади Петропавловска-Камчатского.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page