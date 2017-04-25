Воспитанники «Солнышка» побывали в Паланской пожарно-спасательной части

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)

Воспитанники детского сада «Солнышко», который расположен на Камчатке в пгт. Палана, посетили Паланскую пожарно-спасательную часть. Экскурсия прошла в рамках проведения в МЧС России Года гражданской обороны.

Сотрудники МЧС России провели мальчишек и девчонок по территории, рассказали о том, как организована служба в подразделении, продемонстрировали малышам технику, которая имеется на вооружении, а также пожарно-спасательное оборудование.



С большим удовольствием мальчишки и девчонки примерили каски и огнезащитные костюмы, забрались на автолестницу и осмотрели пожарный бокс сверху.



В завершение экскурсии пожарные продемонстрировали своим юным гостям возможности пожарных автомобилей.



Напомним, 2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны России, которая будет широко отмечаться 4 октября 2017 года.



В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.



Часть занятий спасатели проходит в защитных сооружениях города. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные рассказывают школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напоминают слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года будут проходить дни открытых дверей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.