Камчатка готовится отметить Праздник Весны и Труда

25.04.2017 12:21:16 (GMT+12)

Определён порядок построения отраслевых колонн на главную первомайскую демонстрацию Камчатки. Сбор участников праздничного шествия назначен на 10.00 у здания бывшего ГУМа, движение колонн начнётся ровно в полдень.



«У этого праздника богатая история, есть свои устоявшиеся традиции, которые близки и понятны людям разных возрастов. Формат мероприятия, приуроченного к Празднику Весны и Труда, из года в год остаётся неизменным. Этот день камчатцы вновь отметят шествием колонн, украшенных яркими транспарантами, весенними цветами и, конечно, традиционными лозунгами. Приглашаем всех камчатцев поддержать праздничную демонстрацию и 1 мая прийти в центр города вместе со своими близкими и друзьями», - сказала Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.



1 мая по центральной улице Петропавловска-Камчатского пройдут 20 отраслевых колонн, которые объединят работников различных предприятий и учреждений края. Впереди трудовых коллективов пойдёт Городской оркестр. Построение колонн будет происходить по следующей схеме: руководители края, города, ветераны, Почетные граждане, представители трудовых коллективов. Далее пойдут спортсмены, работники образовательных учреждений и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты и представители общественных организаций. Следом расположатся колонны рыбацких организаций, энергетиков, работников ЖКХ, здравоохранения, госучреждений, организаций социальной сферы, государственных фондов. Затем пойдут работники культуры, общественных организаций, содружеств, представители Союза пенсионеров. Далее выстроятся колонны работников транспортных организаций, морского порта, дорожного строительства, геологов, горняков, экологов, работников лесного хозяйства, строителей, связистов, работников сельского хозяйства, торговли, предприятий экономической и финансовых сфер, банков, представителей политических партий. Замкнёт шествие колонна молодёжи.



По традиции, проход каждой колонны по площади имени В.И. Ленина будет с трибуны сопровождаться рассказом об отрасли, которую представляют трудящиеся. По итогам демонстрации оргкомитет отметит коллективы, которые будут представлены наиболее оригинально, ярко и празднично, подготовят красочные эмблемы и интересное оформление. Победители конкурса получат памятные подарки.



На площади будут работать детские игровые площадки, организована торговля.



Праздничные шествия и митинги, массовые культурные и спортивные мероприятия 1 мая пройдут во всех районах Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.