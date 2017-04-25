Происшествия на дорогах края

25.04.2017 11:47:57 (GMT+12)

24 апреля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 22 столкновения без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.



Выявлены пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На стоянку специального хранения помещено четыре единицы техники. Выявлены три пешехода, которые нарушили Правила дорожного движения. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены три гражданина.



В 08:00 на 50 километре автодороги с/з Начикинский - п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района, 56-летний житель краевой столицы, управляя автомашиной «Тойота Хайлюкс Сурф», двигаясь в сторону Усть-Большерецка, не учёл дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП водитель «Сурфа» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

