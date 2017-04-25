Камчатцы продолжают верить разного рода мошенникам

25.04.2017 11:45:37 (GMT+12)

В полицию с заявлениями о мошенничествах обратились еще четверо жителей полуострова. Генеральный директор ООО в феврале «купил» удобрения, елизовчанин – запчасти на автомобиль, житель краевого центра – мотоцикл, рыбообработчик из Петропавловска-Камчатского пополнил баланс абонентского номера по просьбе «заместился начальника ГИБДД».



Сумма причинённого заявленного потерпевшими материального ущерба составляет от пяти тысяч до двух миллионов трехсот тысяч рублей. Наибольшую денежную сумму насчет «продавца» в феврале перевел 62-летний директор ООО. Он посредством сети интернет приобретал минеральные удобрения и перевел более двух миллионов рублей на банковский счет, указанный неизвестным, который обещал доставить заказанный товар на полуостров. После того, как представитель фирмы-поставщика прекратил отвечать на телефонные звонки, предприниматель обратился в полицию с заявлением.



30-летний неработающий, найдя объявление на сайте: аvito.ru внес в качестве предоплаты за мотоцикл 10 тысяч рублей, после чего продавец также перестал выходить с ним на связь. По аналогичной схеме 35 тысяч рублей лишился 42-летний елизовчанин, который на сайте: farpost.ru, заказал автоматическую коробку переключения передач для своего автомобиля.



23 апреля с заявлением в полицию обратился 38-летний работник «Камчатморепродукт». Утром ему позвонил неизвестный, представившийся заместителем начальника ГИБДД, и предложил пополнить баланс его абонентского номера, пообещав в дальнейшем всяческую поддержку. На телефонный номер, зарегистрированный в Краснодарском крае, потерпевший перевел пять тысяч рублей.



По всем зарегистрированным в книгу сообщений о преступлениях фактах полицейскими проводятся проверки.

Стоит отметить, что проявление коррупции со стороны правоохранителей в нашем крае – редкость, хотя такие факты имеют место быть. Напомним, что в действующем законодательстве наказание предусмотрено как за дачу взятки (ст. 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации), так и за ее получение и посредничество в ее получении (ст. 290 и ст.291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно). Граждане, столкнувшиеся с любым проявлением коррупции, должны сообщить об этом в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ).



В свою очередь Госавтоинспекция напоминает, что водители, сомневающиеся в честности и добросовестности автоинспекторов, могут сообщить об этом руководству УМВД России по Камчатскому краю на личном приеме, подав заявление через интернет-приемную на ведомственном сайте краевой полиции: 41.мвд.рф или по телефону доверия: (84152)-42-53-53. Зафиксировать нарушения, допущенные сотрудниками ГИБДД, водители имеют право, применив фото- и видеосъёмку.



Кроме того, полиция в очередной раз просит камчатцев быть предельно бдительными при осуществлении интернет-покупок и в общении с незнакомыми людьми.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

