Дополнительные автобусные маршруты будут организованы в Родительский день

25.04.2017 10:43:10 (GMT+12)

25 апреля (вторник второй недели после Пасхи) верующие традиционно отметят Радоницу – День особого поминовения усопших. В этот день принято посещать могилы родных и близких, и большинство горожан следуют традиции.



Для обеспечения перевозки пассажиров 25 апреля, с 08.00 до 20.00 часов, в Петропавловске будут организованы дополнительные автобусные маршруты: 8 автобусов будут курсировать по маршруту «Центральный рынок - закрытое кладбище - действующее кладбище - Центральный рынок», 4 автобуса – по маршруту «поворот на Восточное шоссе - действующее кладбище - поворот на Восточное шоссе». Кроме того, на маршрутах № 2, 7, 16, 18, 26, 28, 30 будет организована временная остановка «Поворот на Восточное шоссе». В автобусах, курсирующих по временным маршрутам, будут действовать проездные билеты.



По данным МУП «Лотос-М» все межсекторальные дороги на действующем кладбище расчищены.



Как сообщили в Управлении городского хозяйства, рейсы будут выполняться с 8.00 часов. На линию техника будет выходить по мере накопления пассажиров. Стоимость проезда в транспорте составит 25 рублей за разовую поездку, проездные билеты действительны.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.