Вопросы безопасности дорожного движения рассмотрят в Петропавловске-Камчатском

25.04.2017 10:43:11 (GMT+12)

Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа состоится в четверг, 27 апреля.



В повестке дня – итоги реализации мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в краевом центре за I квартал 2017 года.



Планируется, что с докладами на эту тему выступят заместитель Главы администрации – начальник Управления образования Грант Шайгородский, руководитель Управления городского хозяйства Дмитрий Макаров, представители ГИБДД Управления МВД РФ по Петропавловску-Камчатскому.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.