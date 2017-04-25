Вопросы безопасности дорожного движения рассмотрят в Петропавловске-Камчатском

25.04.2017 10:43:11 (GMT+12)

Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа состоится в четверг, 27 апреля.

В повестке дня – итоги реализации мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в краевом центре за I квартал 2017 года.

Планируется, что с докладами на эту тему выступят заместитель Главы администрации – начальник Управления образования Грант Шайгородский, руководитель Управления городского хозяйства Дмитрий Макаров, представители ГИБДД Управления МВД РФ по Петропавловску-Камчатскому.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page