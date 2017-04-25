Петропавловск-Камчатский готовится к пожароопасному сезону

25.04.2017 10:43:11 (GMT+12)
Повысить ответственность каждого жителя, руководителей предприятий всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по обеспечению пожарной безопасности призывают власти Петропавловска-Камчатского.
Особое внимание следует уделить тем, кто пользуется территорией, прилегающей к лесу.
«С 1 марта 2017 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима. В них, в частности, говорится о том, что руководители предприятий и частные лица, чья территория прилегает к лесу, должны обеспечить ее очистку от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе, шириной не менее 10 метров от леса. Либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра», - рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловска-Камчатского.
В Управлении подчеркнули, что все эти мероприятия необходимо выполнять в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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