В Петропавловске-Камчатском стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

25.04.2017 10:43:10 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
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Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России 24 апреля. В Петропавловске-Камчатском акция по традиции началась с церемонии размещения большой георгиевской ленты на постаменте Танка Т-34 в районе КП. В торжественном мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, которые и украсили 30 – метровой лентой постамент памятника.

Параллельно, молодежь начала раздачу символов Победы всем желающим. За первый день акции прохожим и водителям на улицах Петропавловска вручили более 1000 ленточек. Георгиевские ленточки будут раздавать горожанам на протяжении всех праздничных дней – вплоть до 9 мая. Всего в этом году для горожан подготовлено около 10 тысяч лент.

График раздачи Георгиевских ленточек в Петропавловске-Камчатском:

Дата

Время

Точка проведения

 

 

 

25.04.2017

14:30

КП

Силуэт

 

 

26.04.2017

14:30

 

 

10 км

Садовая

27.04.2017

17:30

КП

Силуэт

 

 

28.04.2017

14:30

КП

 

10 км

 

29.04.2017

14:00

 

Силуэт

 

Садовая

03.05.2017

17:30

КП

Силуэт

 

 

04.05.2017

14:30

КП

 

10 км

 

05.05.2017

13:00

 

Парк Победы, 6 км.

 

06.05.2017

14:30

КП

 

10 км

 

08.05.2017

12:00

 

Парк Победы

 

 

09.05.2017

11:00

площадь имени В.И. Ленина

 

 

 

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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