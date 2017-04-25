В Петропавловске-Камчатском стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

25.04.2017 10:43:10 (GMT+12)

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Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России 24 апреля. В Петропавловске-Камчатском акция по традиции началась с церемонии размещения большой георгиевской ленты на постаменте Танка Т-34 в районе КП. В торжественном мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, которые и украсили 30 – метровой лентой постамент памятника.

Параллельно, молодежь начала раздачу символов Победы всем желающим. За первый день акции прохожим и водителям на улицах Петропавловска вручили более 1000 ленточек. Георгиевские ленточки будут раздавать горожанам на протяжении всех праздничных дней – вплоть до 9 мая. Всего в этом году для горожан подготовлено около 10 тысяч лент.

График раздачи Георгиевских ленточек в Петропавловске-Камчатском:

Дата Время Точка проведения 25.04.2017 14:30 КП Силуэт 26.04.2017 14:30 10 км Садовая 27.04.2017 17:30 КП Силуэт 28.04.2017 14:30 КП 10 км 29.04.2017 14:00 Силуэт Садовая 03.05.2017 17:30 КП Силуэт 04.05.2017 14:30 КП 10 км 05.05.2017 13:00 Парк Победы, 6 км. 06.05.2017 14:30 КП 10 км 08.05.2017 12:00 Парк Победы 09.05.2017 11:00 площадь имени В.И. Ленина