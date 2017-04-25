В Петропавловске-Камчатском стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

25.04.2017 10:43:10 (GMT+12)
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России 24 апреля. В Петропавловске-Камчатском акция по традиции началась с церемонии размещения большой георгиевской ленты на постаменте Танка Т-34 в районе КП. В торжественном мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, которые и украсили 30 – метровой лентой постамент памятника.
Параллельно, молодежь начала раздачу символов Победы всем желающим. За первый день акции прохожим и водителям на улицах Петропавловска вручили более 1000 ленточек. Георгиевские ленточки будут раздавать горожанам на протяжении всех праздничных дней – вплоть до 9 мая. Всего в этом году для горожан подготовлено около 10 тысяч лент.
График раздачи Георгиевских ленточек в Петропавловске-Камчатском:
|
Дата
|
Время
|
Точка
проведения
|
|
|
|
25.04.2017
|
14:30
|
КП
|
Силуэт
|
|
|
26.04.2017
|
14:30
|
|
|
10 км
|
Садовая
|
27.04.2017
|
17:30
|
КП
|
Силуэт
|
|
|
28.04.2017
|
14:30
|
КП
|
|
10 км
|
|
29.04.2017
|
14:00
|
|
Силуэт
|
|
Садовая
|
03.05.2017
|
17:30
|
КП
|
Силуэт
|
|
|
04.05.2017
|
14:30
|
КП
|
|
10 км
|
|
05.05.2017
|
13:00
|
|
Парк
Победы, 6 км.
|
|
06.05.2017
|
14:30
|
КП
|
|
10 км
|
|
08.05.2017
|
12:00
|
|
Парк
Победы
|
|
|
09.05.2017
|
11:00
|
площадь
имени В.И. Ленина
|
|
|
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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