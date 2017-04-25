Более 150 студентов Камчатки приняли участие в краевом фестивале «Я вхожу в мир искусств»

25.04.2017 10:43:10 (GMT+12)

Более 150 камчатских студентов приняли участие в краевом фестивале-конкурсе «Я вхожу в мир искусств». Мероприятие было посвящено Году экологии в Российской Федерации. В региональном министерстве образования и науки сообщили, что накануне состоялось торжественное закрытие фестиваля.



«Этот фестиваль-конкурс проводился для того, чтобы ребята могли раскрыть свой творческий потенциал, а также для развития их любительского художественного творчества. Участие в нём приняли студенты из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Тигильского муниципальных районов», - рассказали в министерстве.



Там добавили, что в рамках фестиваля прошли конкурсы социального плаката, чтецов и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.