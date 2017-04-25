Камчатские самбисты завоевали медали первенства ДВФО

25.04.2017 10:43:09 (GMT+12)
В Комсомольске-на-Амуре завершилось первенство ДВФО по самбо. Камчатку представляли 15 спортсменов, которые сумели взять 8 призовых мест. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
«По итогам соревнований ребята показали достойный результат. Так, Акмалжон Маматкулов занял первое место в своей весовой категории. “Серебро” досталось Марии Стародубовой, Ангелине Муший, Мухаммадсадыку Рахимжанову, Юлии Бобылёвой и Полине Прасол. Максим Брикман и Валерий Скворцов расположились на третьей ступеньке пьедестала», - сообщили в министерстве.
Там добавили, что все спортсмены, занявшие 1 и 2 места, завоевали путёвки на первенство России по самбо, которое пройдёт в Казани с 1 по 5 июня текущего года.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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