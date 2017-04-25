В Милькове сегодня

25.04.2017 10:10:26 (GMT+12)

В Милькове сегодня солнечно и тепло — как будто апрель наконец вспомнил, что он весенний месяц. И даже легкий ветерок - настоящий весенний - тёплый и ласковый.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

