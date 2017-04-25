«Телефон доверия» в службе судебных приставов

25.04.2017 09:55:02 (GMT+12)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю напоминает жителям полуострова о работе круглосуточного «телефона доверия».

В целях оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» 8 (4152) 26-62-48.



По «телефону доверия» каждый гражданин или представитель юридического лица может сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях судебных приставов.

Для этого необходимо позвонить по номеру и назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники Управления несут персональную ответственность.



Информация, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке регистрируется в журнале учета сообщений, поступает для рассмотрения к руководителю Управления, а затем передается в соответствующий отдел. Основное назначение «телефона доверия» - помогать людям в защите их законных прав и интересов.



С начала 2017 года на «телефон доверия» Управления не поступало телефонных сообщений, в которых граждане указывали на совершение судебными приставами коррупционных правонарушений.



Кроме этого, граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут сообщать обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершаемых работниками службы, на адрес электронной почты :sb@r41.fssprus.ru





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю

