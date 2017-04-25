«Телефон доверия» в службе судебных приставов

25.04.2017 09:55:02 (GMT+12)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю напоминает жителям полуострова о работе круглосуточного «телефона доверия».
В целях оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» 8 (4152) 26-62-48.
По «телефону доверия» каждый гражданин или представитель юридического лица может сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях судебных приставов.
Для этого необходимо позвонить по номеру и назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники Управления несут персональную ответственность.
Информация, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке регистрируется в журнале учета сообщений, поступает для рассмотрения к руководителю Управления, а затем передается в соответствующий отдел. Основное назначение «телефона доверия» - помогать людям в защите их законных прав и интересов.
С начала 2017 года на «телефон доверия» Управления не поступало телефонных сообщений, в которых граждане указывали на совершение судебными приставами коррупционных правонарушений.
Кроме этого, граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут сообщать обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершаемых работниками службы, на адрес электронной почты :sb@r41.fssprus.ru
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю
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