Житель краевого центра обвиняется в убийстве своего знакомого

25.04.2017 09:52:24 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, находясь в своей квартире по улице Рябиковская в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с 36-летним знакомым из-за того, что последний решив ему доказать, что он сильнее, ударил его, разозлившись, сначала металлической палкой, а затем металлической гантелей, нанес удары в область головы обидчика. Желая скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело потерпевшего, фрагменты тела сложил в пакеты и выкинул в мусорный бак и заброшенное бетонное строение недалеко от дома. От туловища погибшего злоумышленник избавиться не успел.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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